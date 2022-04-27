Osman Bey’den stratejik hamle

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' sürprizlerle dolu ve nefesleri kesecek 92. bölümüyle bu akşam özetsiz olarak 20.45'te ekrana gelecek. Bu bölümde Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez. Nikola esir edilerek, Kayı obasına götürülür. Peki, Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır?

USTA Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir. 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek...

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