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Haberler Sarmaşık Sanatçılar bayram edecek

Sanatçılar bayram edecek

Özel repertuvarlarıyla hayranlarının karşısına çıkacak ünlü şarkıcılar, 150 bin lira ile 800 bin lira arası kazanacak

28.4.2022

Sanatçılar bayram edecek

2 Mayıs'ta başlayacak Ramazan Bayramı haftasında müzik dünyasının ünlü isimleri, ülkemizin turizm merkezleri ve Kıbrıs'ta sahne alacak. Özellikle İzmir, Antalya, Kıbrıs ve Bodrum birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak. Bayramı sahnede geçiren sanatçılar, 150 bin TL ile 800 bin TL arası kazanç elde edecek. Ajda Pekkan, Hadise, Derya Uluğ, Muazzez Ersoy, Hülya Avşar, Funda Arar, Fettah Can, Ebru Gündeş, Merve Özbey, Melek Mosso ve Burcu Güneş gibi isimler sevenleriyle buluşacak.

ÖZCAN DENİZ 800 BİN TL
Merve Özbey, Rober Hatemo, Simge Sağın, Derya Bedavacı ve Serdar Ortaç ise bu bayram Egeli dinleyicileriyle buluşacak. Kıbrıs'ta sahne almaya hazırlanan Özcan Deniz, 800 bin lira ile açıklanan sahne ücretlerinden en yükseğini alacak.

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