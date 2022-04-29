O eski Ramazanlar Özdilek’te devam ediyor

11 Ayın Sultanı Ramazan'a özel birbirinden keyifli etkinlikleri misafirleri ile buluşturan Özdilek AVM, İzmirlilere nostaljik Ramazan akşamlarını yaşatmaya devam ediyor. Özdilek AVM' de Ramazan ayı boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Fasıl Dinletisi eşliğinde zengin iftar menüleri ile iftarlarını açan misafirlerine müzik ziyafeti yaşatıyor. Yine Ramazan ayı boyunca her hafta sonu iftardan sonra sahneye ramazanların vazgeçilmesi Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu ile Ramazan ayının manevi atmosferi Özdilek'te yaşatılıyor. Özdilek, bu hafta son kez gerçekleştireceği Ramazan etkinliklerine, o eski ramazanları özleyen herkesi bekliyor olacak.

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