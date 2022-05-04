atv’de sinema şöleni sürüyor

BAYRAM boyunca en güzel filmleri izleyici ile buluşturan atv'de hem çocuklar hem de yetişkinler için sinema keyfi devam ediyor. Sabah kuşağında Alvin ve Sincaplar'ın dördüncü bölümü Yol Macerası, çocuklar ile buluşurken gece ise Ridley Scott'ın yönettiği aksiyon macera filmi Cennetin Krallığı ekrana gelecek. Sabah 11.00'da yayınlanacak Alvin ve Sincaplar Yol Macerası filminde, sincaplar Dave'in bir süredir birlikte olduğu Samantha ile evlenme kararı aldığını öğrenince Dave'i durdurmak için teklifin gerçekleşeceği Miami'ye gidecek. Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson'ın başrollerini paylaştığı, 12. yüzyıldaki haçlı seferleri sonrası Kudüs'ün durumunu ele alan Cennetin Krallığı filmi ise saat 22.00'de ekranda olacak.

DİĞER