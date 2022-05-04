Darpçı futbolcuya uzaklaştırma

Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcu, Mergim Berisha evlenmek üzere olduğu sevgilisi Vesa Vllasaliu ile mahkemelik oldu. Vllasaliu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Berisha'dan şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde Vllasaliu ile Berisha'nın 2021 yılının Eylül ayından beri beraber yaşadıkları ve normal şartlar altında gelecek ay evlenmeyi planladıkları belirtildi.

Suç duyurusu dilekçesinde Berisha'nın, Vllasaliu'ya şiddet uyguladığı ve birlikte yaşadığı Ümraniye'deki rezidanstan kovduğu öne sürüldü. Berisha'nın Vllasaliu'nun eşyalarına el koyduğu ve eşyalarını almasına müsaade dahi etmediği dilekçede ifade edildi. Dilekçede Berisha'nın rezidansın güvenlik görevlilerine; "Vllasaliu'yu siteye almayın" şeklinde talimat verdiği de iddia edildi.

TEHDİT VE YAĞMA İDDİASI

Mergim Berisha'nın Vllasali'yu tehdit ettiği ve Vllasaliu'ya ait eşyalarını vermeyerek "Yağma" suçunu da işlediği öne sürülen dilekçede Vllasaliu'nun Berisha'dan şikayetçi olduğu vurgulandı. Berisha hakkında soruşturma açılması ve uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi.

Berisha'nın şiddet mağduru Vllasaliu'ya 2 ay süreyle şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Berisha'nın 2 ay süreyle Vllasaliu'nın bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine de karar veren mahkeme, Berisha'nın söz konusu kararların gereklerine uymadığının tespit edilmesi takdirde 3 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacağına da karar verdi.

SARI, KARDEŞİYLE KARAKOLDA SABAHLADI

FUTBOLCU Veysel Sarı'nın kardeşiyle kiracıları kavga edip karakolluk oldu. Futbolcu Veysel Sarı'nın babasına ait binada kiracı olan İlkem Onur Cengiz, oturduğu daireyi yıl sonuna kadar tahliye etmesini isteyen ev sahibine olumsuz yanıt verince, futbolcunun kardeşinin saldırısına uğradığını iddia etti. Şaban Sarı'nın burnunu 5 yerinden kırdığı ve kulağını patlattığı kiracı Cengiz, karakolda şikayetçi oldu.