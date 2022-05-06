Böbrek taşı ve fıtık düşmanı kasıkotu

TÜRKİYE'NİN hemen her bölgesinde doğal olarak yetişen kasıkotu, mesane ve böbrek taşı, kum ve zararsız urlara, fıtığa iyi gelir; mesane kramplarını çözücü etki gösterir. Safra söktürücü olan kasıkotu sindirimi kolaylaştırıp mideyi rahatlatır. İki tatlı kaşığı kasıkotuna 300-500 ml kaynar su ilave edilip 10-15 dakika demlenmesi beklenir.

MEYAN SAGLIKLI SEKİLDE ZAYIFLAMAYI SAGLIYOR

TOHUMLARI doğal tatlandırıcı olarak kullanılabilecek kadar tatlı olan meyan, yağ yakımında doğrudan etkilidir ve sağlıklı bir şekilde zayıflamayı sağlar. Karaciğer iltihaplamasına, ishale, ülser, reflü ve gastrite iyi gelir. Bitkinin çayını yaparken belirleyici unsur demleme süresidir çünkü 10 dakikadan fazla demlenmesi faydalarını ortadan kaldırıyor.

SİDDETLİ MİDE BULANTISI YONCA İLE ÖNLENEBİLİR

ŞİDDETLİ mide bulantılarının tedavisi için mükemmel bir çözüm olan yonca, böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonları gibi üriner sistem rahatsızlıklarında da etkili. Protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir kaynak olan yonca kansızlık çekenlere faydalıdır ve hastalıktan sonra fiziksel iyileşmeyi hızlandırır.