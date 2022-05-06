Çocuklarda bahar alerjisine dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, bahar alerjisi hakkında bilgi verdi. Alerjik nezlenin 2 gruba ayrıldığını belirten Dr. Mesut Arslan, "Bahar nezlesi, çimen, ağaç ve ot polenlerine bağlı gelişmekte iken, perennial alerjik nezle ise ev tozu akarı, hamamböceği, küf ve evcil hayvanlara bağlı gelişir" dedi.

Özellikle bahar aylarında burun akıntısı, burun tıkanıklığı sorunu yaşayan hastaların yaklaşık yarısının bahar nezlesi olduğunu söyleyen Arslan, "Bahar nezlesi yıl boyu sürer ya da mevsimseldir. Sık tekrarlayan burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve aksırık nöbetleri ile kendini gösterir. Alerjik nezle çoğunlukla soğuk algınlığıyla karıştırılabilen bir hastalıktır. Eğer nezle, ilkbahar ve yaz aylarında başlayıp, üç haftadan uzun sürüyorsa ve iyileşme eğilimi göstermiyorsa, alerjik nezle şüphesi kuvvetli hale gelir. Böyle durumlarda mutlaka doktora danışılması gerekir" diye konuştu.