Evinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta 15 milyon TL değerinde villa satın aldı. Okan Kurt ile mutlu bir birliktelik sürdüren Demet Akalın, kızı Hira ve ailesiyle birlikte bu yazı Bodrum'da geçirecek.

LÜKS SİTEDE HAVUZLU VİLLA

Daha önce Torba'da evi olan ünlü şarkıcının, Yalıkavak'taki lüks bir siteden havuzlu villa aldığı öğrenildi. Demet Akalın'ın yeni evine 15 milyon TL ödediği belirtildi. 2012 yılında nikah masasına oturan Demet Akalın ve Okan Kurt 2014 yılında kızları Hira'yı kucaklarına almıştı. 2018'de Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip, haciz işlemi başlatmıştı. Olaylardan sonra Akalın, Okan Kurt'tan tek celsede boşanmıştı. Akalın ile Kurt, ayrıldıktan bir süre sonra ilişkilerine ikinci bir şans vererek, yeniden bir araya gelmişti. Akalın ve Kurt mutlu birlikteliklerini sürdürüyor.

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YAZI yeni mülkünde karşılamaya hazırlanan Akalın, villanın içini de kendi zevkine göre bir mimara yaptırıyor.