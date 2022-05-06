‘İki Kıyı Bir Deniz’ görücüye çıktı

RESSAM Serpil Koca'nın "İki Kıyı Bir Deniz" isimli ilk sergisi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bursa'da yaşamını sürdüren Serpil Koca, sahibi olduğu kafenin bir köşesinde resim yapıyor.

RENKLERİ TUVALLERE DÖKTÜM

TUVAL üzerine yağlıboya çalışan Koca'nın, Bodrum ve Yunan adalarını resmettiği sergisi Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi sergi salonunda açıldı. Koca, "Yıllar önce resim eğitimi almıştım. O eğitimin ardından resim yapmaya devam ettim. Çalışmalarımı kafemde yapıyorum. Kafemin bir köşesinde kendime alan oluşturdum. Orada resim yapmam müşterilerimin de ilgisini çekiyor" dedi.

Sergide Bodrum ve Yunan adalarını resmettiğini söyleyen Sibel Koca, "Güneşin iki yerde de bir anda doğup bir anda batışı ilgimi çekmişti. Buradan esinlenerek aklıma geldiği gibi renklerle tuvalime döktüm. Fırçam, özgürce tamamen bana aittir. Şu an sergide 23 resmim var. Sergide Bodrum ve Yunan adaları, yelkenliler, eski Yunan evleri, günbatımlarını resmettim. Yunanistan ve Türkiye arasındaki dostluğa karınca kararınca benim de katkım olması için sergime böyle bir isim koydum" dedi.