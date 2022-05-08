Dizinin hayranı oldu Amerika’dan Söğüt’e geldi

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi ülkemizde olduğu kadar yurtdışında da büyük bir ilgiyle izleniyor. Her hafta çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman dizisini bir Türk arkadaşı vasıtasıyla izleyen Miami'de yaşayan Yajcara Texido Moratalla, dizinin hayranı oldu.

Ardından Osmanlı tarihine merak salan Yajcara Texido Moratalla, Bilecik'te yaşayan fotoğraf tutkunu Murat Işık isimli şahsı sosyal medyadan bularak iletişime geçti.

13 SAAT BOYUNCA UÇTU

Ardından 13 saatlik bir havayolu yolcuğu ile İstanbul'a gelen şahıs, ardından karayoluyla Bilecik'e geldi. Murat Işık ile buluşan Yajcara Texido Moratalla, 1299 yılında Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'e gitti.