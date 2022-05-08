Düzenli egzersiz depresyonu azaltıyor

İNGİLTERE Cambridge Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerdiği haftada 2,5 saatlik sporu yapanların ise yüzde 25 daha az depresyona yakalandıkları belirtildi. İngiltere'de egzersizin depresyon üzerinde olumlu etkileri üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Bilim insanları, küçük bir miktar egzersizin bile zihinsel sağlığa 'önemli bir yararı' olabileceğinin altını çizdi. Cambridge Üniversitesi bilim insanları çalışmanın notlarında, "Egzersiz, depresyona yardımcı olabilir, çünkü endorfinlerin, iyi hissettiren kimyasalların salınımını tetikler ve vücut imajı algısını geliştirir" dedi.

İLAÇ KADAR ETKİLİ

Yapılan başka araştırmalar da, fiziksel aktivitenin depresyonu önlemeye yardımcı olabileceğini ve hatta antidepresanlar kadar etkili olabileceğini öne sürdü. JAMA Psikiyatrisinde yayımlanan en son meta-analizde araştırmacılar, 28 bini depresyon hastası olmak üzere 190 bin yetişkinin verilerini analiz etti. İzlenen tüm katılımcıların aktivite düzeyleri ve en az üç yıl boyunca depresyon geçirip geçirmedikleri incelenirken, DSÖ tarafından önerilen egzersiz miktarının yarısını yapan kişiler, egzersiz yapmayanlarla karşılaştırıldı. Sonuçlar, düşük aktivite seviyelerinde bile depresyon oranlarında hızlı bir azalma olduğunu gösterirken, katılımcılar daha fazla aktivite yaptıklarında, ruh halini yükselten getiriler istikrarlı bir şekilde azaldı.