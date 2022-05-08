Efsane Emniyet Müdürü kahpece şehit edildi

Ekranların fenomen dizisi Yalnız Kurt, önceki akşam beşnumara etiketiyle ekrana geldi. Gaffar Okkan'ın kahpece şehit edilişinin anlatıldığı sahnelerde, hain ellerin nasıl ülkenin kahraman vatan evlatlarını katlettiği gözler önüne serildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü görevinde bulunan Okkan, 24 Ocak 2001 tarihinde bir suikast sonucu öldürüldü. Ahmet Müdürün o tarihte Emniyet Müdürü olan Okkan, valilikteki bir toplantı için yola çıkar.

"ÖLÜM LİSTESİNDEYDİ"

Nazım Hikmet'in kitabını okuyan Okkan, Kerem Gibi şiirinde, 'Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa...' diyerek yola koyulur. Daha sonradan askeriyedeki hain FETÖ'cü binbaşı Hilmi Kopanlı'nın parmağının olduğu anlaşılan, yolun karşıdan kapatılması sonrası etrafta kalleş suikastçılardan başka kimse yoktur. Konvoyuyla gelen Gaffar Okkan'ın aracına çok sayıda alçak, ateş açar. Hizbullahçı ve FETÖ'cü hainlerin ortaklaşa işlediği suikast sonrası Ahmet müdür o dönem binbaşı olan bir diğer FETÖ'cü Hilmi Kopanlı'nın yanına gider. Okkan'ın şehit edilmesinin ardında kimler olduğu konuşulurken Kopanlı, Okkan'ın uzun yıllardır Hizbullah'ın ölüm listesinde olduğunun bilindiğini anlattı.

Ahmet müdür askerin caddeyi trafiğe neden kapattığını sorar. Kopanlı ise askeri istihbarat raporlarının, emniyet raporlarına girmemesinin doğal olduğunu anlatır. Caddenin tam ihbarı olduğunu ve emniyetle koordinasyon da Gaffar Okkan oradan geçmeden neden kapatıldığını tekrar sorar Ahmet Müdür... Kopanlı ise terör saldırısı ihbarı olduğunu ve emniyetle koordinasyon için beklemenin zafiyet yaratabileceğini söyler.

KAFA KARIŞTIRMA TAKTİĞİ

Yani cinayette askeriyedeki Fettah'ın ajanlarının parmağı vardır... Siyasi cinayetlerde bu yöntemin kullanıldığı, hazırlık ve istihbarat ile lojistiğin farklı kurumlardaki hainlerin birlikte çalışması sonucu gerçekleştirildiğini, tetiği ise başka bir örgütün çektiğini belirtir Ahmet müdür ve devam eder: "Fettah, PKK, Hizbullah'ın parmağı olduğu bir suikast... Birini takip ederken öbürünü kaybedip kafa karıştırma taktiği... Bu işlerin başındaki Golyat karanlığın efendisiyse biz de her birimiz bir mum yakıp Golyat'ı görebileceğiz."

'DEVLETİN DEMİRDEN YUMRUGU KARSILARINDA'

Bu bölümde yine sokakları karıştıran eller iş başındadır. Genç çocukları aileleriyle tehdit ederek ellerine silah veren alçakların karşısında Ahmet müdür sakin olunması çağrısında bulunur: "Sokaklarda kardeş kavgası çıkarmak isteyenler karşılığında devletin demirden yumruğunu bulacaklar."

'DÜNYA YENİDEN KURULUYOR'

BÖLÜMDE merakla beklenen 5 numara ortaya çıktı. Yıllar önce FETÖ'nün kandırdığı gencecik çocuklardan Altay'ın amcası Halit, Amerika'da eğitim alarak ülkeyi karıştırmak için çalışmalarına devam etmiş. Yıldırım Projesi'nin devreye alınmaması için 2001'de Nizam'a talimat veren Halit; kartal, şövalye gibi adeta Amerikan simgelerinin her yerde bulunduğu boğaz manzaralı son derece gösterişli bir evde karşımıza çıkıyor.

MİRA ile, içeri alınan Nizam'ı dışarı çıkarmak için konuşan 5 numara, Rusya ile Ukrayna arasında neden savaş çıktığını şöyle açıklar: "Çünkü dünya yeniden kuruluyor. Türkiye de bundan payını alacak. İşte o zaman gör sen gerçek savaşın ne olduğunu... Türkiye'nin dönüşümüne hiç olmadığımız kadar yakınız. Halkın güven duyduğu dağlara kar yağdırma vakti geldi. Türkiye için zemheri yaklaşıyor. Bizi tutamazlar."