Bodrum’da Hint düğünü coşkusu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde pandemiden dolayı 2 yıl ara verilen Hint düğünleri organizasyonları yeniden başladı. Önceki gün Bodrum'un Torba mahallesinde lüks bir otele Hindistan'ın Yeni Delhi, Chandigarh, Jaypur, Ahmedabad, Chennai, Bombay ve Kalküta kentlerinden gelen 300 Hintli milyarder, düzenlenen kına gününde renkli görüntülere sahne oldu. Düğüne ayrıca İngiltere, Fransa, İtalya, Bahreyn, Dubai ve Doha'dan gelen konuklar da katıldı.

4 GÜN 4 GECE SÜRECEK

Hindistan'ın önde gelen iş insanlarından Aggarwal ailesinin Aastha Aggarwal ile yine milyarder Grover ailesinin oğlu Aryaman Grover'in 4 gün 4 gece sürecek düğün eğlenceleri kına yakılması ile başladı. Damat Aryaman Grover'in anne ve babası ile yakınlarını kına yaktığı törende damadın her yerine kınalar sürüldü, müzik eşliğinde dans edilirken, damadın başından yüzlerce çiçek yaprağı atıldı. Düğüne katılan Hintli milyarderler bol bol dans etti, eğlendi.

ONLARCA SEKTÖRE KATKI

Organizasyonu üstlenen Tay İstanbul Şirketi'nin yöneticisi Duygu Kuşkulu, önümüzdeki üç haftada yüzlerce Hintli zenginin katılacağı 2 düğün organizasyonu daha gerçekleştireceklerini söyledi. Kuşkulu, "Bu yıl Bodrum ve İstanbul'da yine geniş Hint düğünleri organizasyonu yapmayı sürdüreceğiz. Pandemi sonrasında Hintli ailelerin ülkemizde düğünlerini planlamaya başlamış olmanın turizm ve etkinlik sektörüne büyük moral olacağını düşünüyoruz. Benzer organizasyonlar durgunluk dönemi geçiren Türk turizmi için hem moral hem de yeni bir destinasyon merkezi olacak. Bu yaz Bodrum'da gerçekleşecek Hint düğünleri ile lokal esnafın da yüzü gülecek, Bodrum uluslararası düğünler sektöründe daha da popüler olacak. Düğünler sadece bulundukları otele değil, onlarca sektöre ekonomik olarak katkıda bulunuyor" diye konuştu.

ADEM ÜLKER