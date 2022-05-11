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Haberler Sarmaşık Akhisar’da öğrencilere kanun konçertosu

Akhisar’da öğrencilere kanun konçertosu

11.5.2022

Akhisar’da öğrencilere kanun konçertosu
AKHİSAR Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Kanun Konçertosu Öğrenciler ile Buluşuyor' konseri, Misakı Milli İlkokulu Hakkı Oyan Salonu'nda gerçekleşti. Konsere, Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, Kurum Müdürü Abdülkerim Korkmaz, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
KONSERDE 'Türk Beşleri' üyelerinden Hasan Ferid Alnar'ın 1958'de bestelediği, üç bölümden oluşan 'Kanun Konçertosu' müzik öğretmeni Nuray Dönmez Devecioğlu'nun kanun solistliğinde ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Gündüz Öğüt, İzmir Devlet Opera ve Balesi keman sanatçısı Emre Ünal, viyola sanatçısı Ayşegül Ercan, viyolonsel sanatçısı Gülin Erdeviren ve kontrbas sanatçısı Baha Hatipoğlu tarafından seslendirildi.
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