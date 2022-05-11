Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı

Atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman' bu akşam 20.00'de yayınlanacak yeni bölümüyle nefes kesecek. İnegöl'ün fethi için artık her şey hazırdır.

ORHAN VE HOLOFİRA

Osman Bey ve Alpları surlara dayanır. Mancınıklardan İnegöl surlarına ateş ve barut yağarken içeride ise Nikola ve Romanos, Osman Bey'i püskürtmek için çareler arar. Ancak Osman Bey'in hamlesi Nikola ve Romanos'u iyice zora sokacaktır. Osman Bey, Kayılar ve himayesindeki Türk boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlar ama Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira kaçırılır. Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükler.

NİKOLA ÇARESİZ KALIR

Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilmek için harekete geçer. Nikola'nın ise bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırır. Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur ise bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Osman Bey bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl'ü düşürmek üzeredir.