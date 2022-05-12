Dev geminin misafirleri Kuşadası’nı geziyor

Dünyanın en büyük 7 gemisinden biri olan kruvaziyer gemisi Odyssey of the Seas Kuşadası Limanı'na yanaştı. 5 bin 500 yolcu kapasiteli, 347 metre uzunluğundaki lüks geminin gelişi ile Türkiye limanlarına gelen en büyük kruvaziyer rekoru da 2 hafta içinde kırılmış oldu. ■ İBRAHİM UZUN

EN İYİ 10 OTELDEN İKİSİ TÜRKIYE'DE

DÜNYANIN en iyi 10 oteli arasına Türkiye'den de iki otel girdi. En iyi otel ödülünün Kosta Rika'daki Tulemar Bungalovları & Villaları'na gittiği listede, Romance Istanbul Hotel dördüncü, Kapadokya'daki Kayakapı Premium Caves de altıncı sırayı aldı. Brezilya'daki Hotel Valle D'Incanto ayrı kategoride dünyanın 'en romantik' oteli seçildi. New York'taki The Mark Hotel de ABD'nin en iyi oteli olarak gösterildi.