Pandemi sonrası ilk sergiye büyük ilgi

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi, pandemiden sonraki ilk sergisini açtı. Alsancak Tren Garı'nda resim, seramik, çini, takı, kuyum, bakır işleme, el sanatları, ahşap, 3 boyutlu resim ve el emeği ürünler konukların beğenisine sunuldu. Karşıyaka HEM Müdürü Suat Korkmaz ev sahipliğinde 3 gün süren serginin açılışında kurum bünyesinde faaliyet gösteren mehteran takımı sahne aldı.

Sergi komitesinde Fidan Gül Sürekli, Özgen Koç, Pelin Sarıkahyaoğlu, Mustafa Akkuş, Cihan Babacan, Cennet Genç, Zeren Akşehirlioğlu, Filiz Budak, Sema Kansu ve Bülent Aydoğdu'nun görev aldığı organizasyonda kurumun müzik öğretmenlerinden Birkan Balcı da Balkan türküleri seslendirdi. Açılışa İzmir Vali Yardımcısı Osman Nuri Canatan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalış da katıldı. ■ ERCAN AKGÜN