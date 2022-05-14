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Haberler Sarmaşık Türk dizilerini dünya izliyor

Türk dizilerini dünya izliyor

14.5.2022

Türk dizilerini dünya izliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nce (HKÜ) düzenlenen 7. Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nin üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala ve ödül törenine katıldı.

'İHRAÇ EDEN ÜLKE OLDUK'
Bakan Ersoy konuşmasında, kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalarda arzu edilen hedefe ulaşılması için uzun süreli plan yapılmasının yanında aynı zamanda istikrarlı bir şekilde bu çalışmaların arkasında durulmasının gerektiğini dile getirdi.

7 yıl önce 15 öğrencinin katılımıyla başlayan kurmaca ve belgesel kategorisinde 1368 başvuru alınmasının ne kadar doğru bir yol izlendiğini gösterdiğini belirten Ersoy, katkılarından dolayı üniversitenin mütevelli heyetine teşekkür etti. Türk dizilerinin dünyanın çeşitli coğrafyalarında yayınlanması için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Ersoy, "Bu emeklerimizin karşılığı olarak dizilerimiz şu anda 150'den fazla ülkede izleniyor. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi, film ihraç eden ülke Türkiye'dir" dedi.

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