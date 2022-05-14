Yaz kuruluğundan koruyan 7 besin

Yaz mevsimi, cilt hücrelerimizi en çok sınırladığımız dönemdir. Bunun nedeni sadece daha uzun gün ışığı saatleri olduğu ve güneş radyasyonu bizi daha fazla etkilediği için değil, aynı zamanda birçok kişinin güneşte yanmayı sevmesi ve korunmayı unutmasıdır. Cilt bakımı yıl boyunca hem estetik hem de sağlık açısından önemli ancak yaz mevsiminde bakımlı bir cilt daha da önem kazanıyor. Bakımı güçlendirmek için en önemli nokta, kuruluktan kaçınmaktır, yani iyi nemlendirmedir. Nemlendirmeye ek olarak cildinize ekstra bir doz antioksidan vermek çok yardımcı olacaktır. Temel olarak bitki kaynaklı besinler, cildimizi yıl boyunca ve özellikle yaz aylarında koruyacak antioksidanları bize sağlayacak besinlerdir.

KAVUN

Karpuz gibi kavun da su bakımından çok zengindir, bu da onu yeterli su alımı için tüketilebilecek bir başka büyük meyve yapar. Ve elbette, bol miktarda antioksidan içerir. Kavunda ayrıca A, C ve E vitamini ve beta karotenlerin varlığı öne çıkıyor.

KARPUZ

KARPUZ antioksidanlarla doludur ve kırmızı rengi büyük oranda likopen içerdiğini gösterir. Bu antioksidan, cildi korumanın yanı sıra, bronzluğu korumanıza ve cilt renginde bir değişiklik üretmeye yardımcı olur. Su açısından çok zengin olduğu için vücudu sulu tutmaya yardımcıdır.

AVOKADO

Avokado, karoten açısından en zengin meyvelerden biridir. Güneş ışınları cildimize çarptığında karotenoidler cildin yüzeyine doğru hareket eder ve adeta bir güneş kremi gibi davranırlar. Ayrıca vücut için gerekli olmasının yanı sıra çok önemli bir antioksidan aktiviteye sahip bir diğer madde olan E vitamini açısından da oldukça zengindir.

ŞEFTALİ

ŞEFTALİ, beta-karoten bakımından zengin bir meyvedir. Bu meyve, vücudumuzdaki potansiyel serbest radikal engelleyicisi ve ciltteki bronzluğu artıran mukoz membranların kuruluğunu giderebilen, su bakımından zengin ve en iyi bilinen antioksidanlardan biridir.

ÇİLEK

ÇİLEK, böğürtlen, yaban mersini, ahududu... Canlı renkleri, antioksidanların besleyici bir hazinesi olduklarını gösteriyor. Diğer meyvelerin yanı sıra çok miktarda C vitamini ve biyoflavonol içerirler. Biyoflavonol, bazı çalışmalara göre cildin temel bileşenlerinden biri olan kolajen oluşumunu uyarma yeteneğine sahiptir.

KIRMIZI BİBER

KIRMIZI biber, tüm yıl boyunca raflarda bulunan zamansız bir sebzedir. Kırmızı biber bir portakaldan çok daha fazla C vitamini sağlar ve çok az kalori içerir. Ayrıca beta-karoten veya likopen gibi antioksidanlar açısından da çok zengin olduğu için cildi besler.

SIZMA ZEYTİNYAĞI

ZEYTİNYAĞI E vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra, kalp dostudur. Örneğin salatalarda yağı kırmızı biberle karıştırırken C vitamini ile karıştırmak, cildimizi ve bu arada genel sağlığımızı korumak için mükemmel bir kombinasyon oluşturmamızı sağlıyor.