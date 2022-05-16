Bahar alerjisine karşı 7 önlem

Bahar ayları ile birlikte artış gösteren alerjik reaksiyonları azaltmak için bazı küçük önlemler alabilirsiniz. Eğer sıklıkla alerji sorunu yaşıyorsanız bir hekime danışmanızda ve alerji testi yaptırmanızda da elbette fayda var. İşte o öneriler;

1.PENCERELERİNİZ GÜN BOYU AÇIK KALMASIN

Havalar ısındıkça genellikle pencereleri açıp mis gibi temiz havayı içinize çekmek isteriz. Ama alerjik bir yapınız varsa evi havalandırmadan önce bir kez daha düşünün. Özellikle bahar aylarında havadaki polen sayısı artıyor ve bu polenler alerjinizi tetikleyebilir. Bunun için pencere filtrelerini deneyebilirsiniz.

2. EVE GİRER GİRMEZ KENDİNİZİ ARINDIRIN

Evinize her girdiğinizde dış dünyanın küçük parçalarını yanınızda getirirsiniz. Açık havada kaldıktan sonra, giysileriniz, ayakkabılarınız, saçlarınız ve cildiniz, bulunduğunuz her yerden gelen küçük polenlerle kaplanmıştır. Bir duş alın ve giysilerinizi değiştirerek alerji yapabilecek etmenleri temizleyin.

3.TETİKLEYİCİLERDEN MASKE İLE KORUNUN

Eğer çok alerjik bir yapınız varsa dışarıdaki alerji tetikleyicilerinden kaçınamayacağınız zamanlarda bir maske ile solunum yollarına girmesini engelleyebilirsiniz. Maske takmak, polen ve diğer alerjen gibi küçük parçacıkların bir çoğunu bloke edebilir.

4. SIVI ALIMINI ARTIRIN

Alerjik hissettiğiniz günlerde sıvı alımınızı artırmayı hedefleyin. Yeterli sıvı vücudunuzun nemini artırır, burundaki mukozayı inceltir ve rahatlatır. Özellikle çay, antihistaminik yani alerji semptomlarını azaltıcı etki gösterebiliyor ve buhar sayesinde de rahatlamaya yardımcı oluyor.



5.SİRKE GİBİ DOĞAL ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Sadece yediğiniz içtiğiniz besinlerde değil kullandığınız her şeyde en doğala ulaşmayı hedefleyin. Alerjenlerden kaçınmanın en iyi yollarından biri de evi her zaman temiz tutmaktır. Ancak sert kimyasallar burun kanallarınızı tahriş edebilir ve semptomlarınızı şiddetlendirebilir. Bu nedenle doğal temizleyicileri sirke veya karbonat gibi gündelik ürünlerle yapabilirsiniz.

6. BUHAR TERAPİSİ İLE NEFESİNİZİ RAHATLATIN

Annelerimizden kalan eski bir alışkanlık ama hala işe yarıyor. Eğer tıkalı burun ve zor nefes alma gibi şikayetleriniz varsa başınızı ılık su dolu bir kasenin üzerine eğerek buhar terapisi yapabilirsiniz. Etkisini artırmak için başınızın üstünü bir havluyla kapatabilir ve suyun içine az bir miktar vicks karıştırabilirsiniz.

7. SEMPTOMLARA KARŞI DİKKATLİ BESLENİN

BAZI besinler alerjik semptomların hafiflemesine yardımcı olurken bazıları da durumu kötüye götürebiliyor. Araştırmalar omega-3 içeren yağlı balıkların ve taze sebze, meyvelerin alerjik semptomları hafifletebileceğini söylüyor. Ayrıca bazı araştırmalar da probiyotik bakterilerin semptomları azaltamaya yardımcı olabileceğini söylüyor.