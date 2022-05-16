Muazzez Ersoy’dan maskeye devam

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, geçtiğimiz gün İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. İstinye Pazarı katından giriş yapan Ersoy, uzun süre alışverişin keyfini çıkardı. Maske mecburiyetinin kaldırılmasına rağmen maskesini hiç çıkarmayan ünlü sanatçı, "Ben tamamen bitmeden çıkarmam, tedbiri elden bırakmamak lazım" dedi. Çantasından çıkardığı ıslak mendil ile ellerini temizleyen Muazzez Ersoy, gazetecilere de ıslak mendil vererek, "Ellerinizi de sık sık temizleyin, siz de tedbiri elden bırakmayın" dedi.