Bebeklerine kavuştular

2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, ikinci kez anne-babalık sevinci yaşadı. Ekranların en çok seyredilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal dün sabah ikinci bebeklerine kavuştu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan çiftin çok mutlu olduklarıbelirtildi.

DURUMLARI İYİ

Sinem Kobal'ın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sinem Kobal'dan en son Anneler Günü'nde sürpriz bir fotoğraf paylaşımı gelmişti.

LEYLA İSMİNİ VERDİLER

21 Ekim 2020'de dünyaya gelen kızlarına Lalin ismini veren çift, ikinci bebeklerine Leyla ismini verdi.