Ege’nin şenliğine ünlü akını

Ege Üniversitesi 42. Kültür Sanat ve Spor Şenliği'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Hülya Koçyiğit, Sumru Yavrucuk, Özge Özberk, Mustafa Denizli, Şansal Büyüka, Burak Kut, Suat Suna, Dicle Olcay ve Manga grubu gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

'HAYALİNİZE KOŞUN'

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bugün Türkiye'de Kurumsal Tam Akreditasyonu ilk alan araştırma üniversitesi unvanına sahip, öğrenciyi merkezine koyan bir üniversite olarak yükseköğretim sisteminde öncü konuma geldik. Bizler tüm faaliyetlerimizin odağına öğrencilerimizi koyduk. Onların fark yaratan bireyler olarak yetişmesi için üstün gayret sarf ediyoruz" dedi. Törende konuşan sanatçı Hülya Koçyiğit, Ege Üniversitesi öğrencileriyle buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Sanatın çok önemli olduğunu belirten Koçyiğit, "İletişim ve güzel sanatlar fakültesinde eğitim gören yarının sanatçıları, eminim dünyada Türkiye'yi çok iyi temsil edecekler. Eğer sanatla uğraşıyorlarsa iyi ve örnek insan olacaklar. Yaptıkları eserlerle belki dünyayı değiştirecekler. Eğer bir hayaliniz varsa o hayalinize ulaşmak için adım atmaktan çekinmeyin. Her zaman başarılı olmanız dileğiyle, hepinizi çok seviyorum" dedi. Koçyiğit, sahnede öğrencilerle birlikte "Samanyolu" şarkısını söyledi.

ETKINLIKLER DEVAM EDECEK

16-19 Mayıs tarihleri arasındaki şenlik kapsamında sergiler, müzik dinletisi, kongre, konferans, seminer, atölye çalışmaları, yarışmalar, film ve belgesel gösterimi gibi pek çok etkinlikle voleybol, basketbol, futbol, masa tenisi ve satranç turnuvaları da gerçekleştirilecek.

ÇOK GÜZEL BIR TÖREN

TÖRENE katılanlar arasında bulunan Gazeteci Şansal Büyüka yaşamı boyunca üniversitelerden sayısız ödül aldığını, hiçbir üniversitede bu kadar güzel bir ödül töreni ve hoca öğrenci sıcaklığı görmediğini aktardı. Gençliğe çok önem verdiğini vurgulayan Büyüka, "Bu gençlik varsa Türkiye'ye hiçbir şey olmaz" diye konuştu.