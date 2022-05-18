Gençlerden muhteşem dans performansı

İZMİR Üniversiteleri Platformu (İÜP), üniversiteli gençlerin birbirinden etkileyici dans şovlarını sahnelediği, heyecan dolu bir gençlik şölenine imza attı. Platformun bu yılki yürütücülüğünü üstlenen İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) ev sahipliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan şölen, izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Üniversitelerin dans topluluklarında bulunan gençlerin muhteşem performanslarıyla damga vurduğu şölen, davetlilere görsel bir ziyafet sundu.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

İZMİR'DEKİ tüm yükseköğretim kurumlarının bir araya gelerek oluşturduğu platformun düzenlediği şölen, İEÜ içindeki amfitiyatroda gerçekleştirildi. Yaklaşık iki saat süren şölende üniversiteli gençler; Latin, Roman, tango, bachata, salsa, vals, capoeira, hiphop, zeybek ve teke gösterilerindeki performanslarıyla büyük beğeni topladı.