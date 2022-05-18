SEFO: Evimde tarhana çorbası yapacağım

UŞAK Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu tarafından üç gün boyunca Atapark'ta düzenlenen Genç Kuşak Fest, son zamanların ünlü rap müzik sanatçısı Sefo tarafından gerçekleştirilen konserle görkemli bir final yaptı.

30 BİN KİŞİ İZLEDİ

ON binlerce kişilik kalabalık, son zamanlarda 'Bilmem mi' ve 'Affettim' gibi şarkılarıyla ün kazanan Sefo konserinde gönüllerince eğlendi. Sanatçı Sefo, bu konserin kariyerinde gerçekleştirdiği en coşkulu ve en kalabalık konserlerden biri olduğunu söylemesi üzerine coşkusuna coşku katan kalabalık, konser boyunca bol bol fotoğraf ve video çekmeyi de ihmal etmedi. Sahnede bu güne kadar hiç tarhana çorbası içmediğini, konser günü ilk kez Uşak'ta tarhana içtiğini itiraf eden Sefo, gençlerin verdiği eğlenceli tepkinin ardından evde tarhana yapma sözü verdi. Genç rapçiyi yaklaşık 30 bin kişi yakından takip etti. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI