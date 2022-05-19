Kırmızı Halı’da yıldız isimlerin şıklık yarışı

BU yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, Fransa'nın Cannes şehrinde dünyaca ünlü yıldızların katıldığı törenle başladı. Yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi yapılan, 'Final Cut'ın açılış filmi olarak gösterildiği Cannes'da, Forest Whitaker'a Ömür Boyu Başarı Ödülü verildi.

2020'de pandemi nedeniyle iptal edilen, geçen yıl tüm hızıyla dönen festivalin açılışında yıldızlarla dolu bir kırmızı halı geçidi yapıldı.

DÜNYA BASININA POZ VERDİLER

75. Cannes Film Festivali görkemli törenle kapılarını açtı. Ünlü yıldızlar şıklık yarışına girdikleri kırmızı halıda objektiflere poz verdi. Festivale ilk gün Türkiye'den Meryem Uzerli de katıldı. Uzerli kırmızı halıda yıldız isimlerle birlikte boy gösterdi. 38 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları uluslararası ajanslar tarafında da servis edildi.