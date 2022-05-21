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Ünlü oyuncular Saklıkent’in güzelliğine hayran kaldı

Hacı Ali Konuk ve Özlem Balcı, Saklıkent Kanyonu’nun muhteşem güzellikte olduğunu söyledi.

21.5.2022

Ünlü oyuncular Saklıkent’in güzelliğine hayran kaldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesine gelen oyuncular Hacı Ali Konuk ve Özlem Balcı, Saklıkent Kanyonu'nu ziyaret etti. Kanyonun muhteşem doğası ve manzarası karşısında heyecanlanan Hacı Ali Konuk, "Saklıkent bence dünyanın birinci harikası olması lazım" dedi. İlk olarak Seydikemer Belediyesi tarafından işletilen restoranda yemek yiyen ünlü oyuncular, daha sonra Saklıkent Milli Parkı'nın eşsiz doğasını keşfe çıktı. Kanyonun dik yamaçlarına demir çubuklarla tutturulan 200 metrelik tahta köprüden Saklıkent Kanyonuna giriş yapan Konuk, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak, Saklıkent Kanyonu'nu tanıttı.

BİR DÜNYA HARİKASI
Saklıkent Kanyonunu çok beğendiğini belirten Hacı Ali Konuk, "Saklıkent bence dünyanın birinci harikası olması lazım. Herkes Avrupa'ya, İsviçre'ye gidiyor. Bende gittim tabi ki ama şuraya geldim böyle muhteşem bir doğa olamaz. Gelip görmeniz lazım. Suların içine girmeniz, kayaların içinden çıkan suyu görmeniz lazım. Bütün herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka gelin görün. Buradan ayrılamayacaksınız" diye konuştu.

■ MURAT YALÇIN

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