Festivale gitti kraliçe seçildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 1940'lı yıllardan bu yana ara ara düzenlenen ve bu yıl 51'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Sultanhisar- Atça Nysa Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali resmi açılışı büyük coşkuyla sona erdi. Festival süresince yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri, ses sanatçılarının konserleri ve panayırla birlikte festivalin vazgeçilmezleri arasında yer alan güzellik yarışmaları büyük ilgi gördü. Çilek güzeli yarışmasında İzmirli Yağmur Yılmaz 'Çilek Kraliçesi' oldu.

ARKADAŞ ISRARIYLA

Festivalin en renkli bölümü olan çilek güzeli yarışmasında arkadaşlarını ziyarete gelen İzmirli Yağmur Yılmaz 'Festival Çilek Kraliçesi' oldu. Gecede Simge Okan ikinci, Sinem Bayar da 3. seçilerek ödül aldı. Festivalin önceki gün yapılan Sultanhisar programında ise Nysa Zarafet güzelleri seçildi. Nysa Zarafet Güzeli Kübra Bolkent olurken 2. Tülin Demir ve 3.'de Büşra Sevinç oldu. Sultanhisar'a arkadaş ziyaretine geldiğini söyleyen Çilek güzeli Yağmur Yılmaz, "İlk kez böyle bir organizasyona katıldım. O da arkadaşlarımın ısrarı ile oldu. Festivale katılan herkese gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sultanhisar çileğini ilk kez tattım. Herkese tavsiye ederim" dedi. Yarışmalarda dereceye giren güzellere para ödülü başta olmak üzere çeşitli hediyeler verildi.

İHSAN KARATAŞ