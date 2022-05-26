İyileşince doktoru ile şarkı söyledi

İZMİR'DE sol kolundaki güçsüzlük ve ağrı şikayetiyle Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Okan Korkmaz'a başvuran 45 yaşındaki Özen Özbek, boyun fıtığı teşhisiyle ameliyata alındı. Özbek'in ameliyat sırasında Müslüm Gürses'in Ölüyorum Kederimden adlı şarkısını söylediği anlar ise pek çok sosyal medya hesabında paylaşıldı.

SESİNİ KAYBETME KORKUSU

ÖZBEK, ameliyattan sonra sesini kaybedeceği endişesiyle son kez ameliyat masasında şarkı söylediğini ifade etti. Ameliyat sonrası sesinde herhangi bir problem yaşamadığı için çok sevinçli olduğunu söyleyen Özbek, bu kez doktoruyla birlikte aynı şarkıyı seslendirdi. Özbek, "Daha önce bu tip ameliyatların ses tellerinde hasar bırakabildiğini duymuştum. Bu yüzden ameliyatta şarkı söylemek istedim. Videom çok sayıda kişi tarafından izlenmiş. Serenad Kültür ve Sanat Derneğinde 6 aydır koro çalışmalarına katılıyorum. Orada şarkı söylemek bana enerji veriyor" diye konuştu.