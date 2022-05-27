  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Kurdoğlu’na büyük tuzak

Kurdoğlu’na büyük tuzak

27.5.2022

Kurdoğlu’na büyük tuzak

ATV'NİN fenomen dizileri arasına giren Yalnız Kurt, bu akşam yine nefes kesen bir bölümle ekrana geliyor. Çerkez'in ve ailesinin haince katledilmesinden sonra Altay intikam hırsıyla dolar. Ama sakin olup adım adım hedefine ilerlemek zorundadır.

ALTAY'I BEKLEYEN SÜRPRİZ
BU sebeple öncelikle halletmesi gereken bazı görevler vardır. Bu görevlerin başında Mira ile çıkacağı yolculuk gelmektedir. Altay, Mira ile çıkacağı bu yolculukla ilgili bilmediği şey ise bu yolculukta Altay'ı bekleyen sürprizler olduğudur. Altay ve Mira yolculuklarının sonunda Topal ile karşılaşırlar. Bu karşılaşma Mira'yı oldukça tedirgin eder. Topal'ın Altay ve Mira'nın karşısına çıktığını öğrenen Halit'in ise Topal'a vereceği yeni bir görev vardır.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA