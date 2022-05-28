Kanserle boğuşurken can yoldaşını kaybetti

Yönetmen Hamdi Alkan'ın paylaşımıyla kansere yakalandığı ortaya çıkan Billur Kalkavan, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iyi olduğunu söylemiş, hayranlarından dua istemişti. Kalkavan'ın son paylaşımı ise sevenlerini üzdü.

"KEDİLER ŞİFA DAĞITIR"

18 yıldır baktığı kedisi 'Korsan'ı kaybettiğini duyuran ünlü oyuncu, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. 18 yıldır kendisine hayat arkadaşlığı yapan Korsan'ı sonsuzluğa uğurladığını dile getiren Kalkavan, "Bunca kediye hizmet ettim, bu kadar efendi, yumuşak, sevecen bir kedi görmedim. Kediler şifacıdır, Korsan'ın sağlığı tam 1.5 sene önce bozulmaya başladı. Benim hastalığımın başladığı zamana denk geliyor ve benden birçok pisliği aldığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kanserle mücadelesinde Korsan'ın kendisine büyük destek verdiğini de sözlerine ekleyen Kalkavan, "Onun sayesinde bu kadar kolay atlatıyorum. Ardında kalan 6 kedimiz ve kendi adımıza Korsan'ı hep minnetle anacağız. Acı çekmiyorum çünkü kedilerin ortalama ömrü 15 senedir. Korsan sınırları zorladı ve 18 sene kalmayı başardı. Özleyeceğim o kadar " notunu düştü.

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Billur Kalkavan'ın paylaşımına yüzlerce takipçisi destek mesajları attı. Oyuncu ise moral vermeye çalışan hayranlarına teşekkür etti.