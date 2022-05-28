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Haberler Sarmaşık Suzan ile Nebahat’ın işbirliği

Suzan ile Nebahat’ın işbirliği

28.5.2022

Suzan ile Nebahat’ın işbirliği
HİÇ beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam atv'de ekranında izleyiciyle buluşuyor. Eren kardeşler ile Şengül arasındaki ipler iyice gerilirken, bu durum kuzenlerin hayatına da yansır. Suzan'la işbirliği yapan Nebahat ve Ayla, Akif'e karşı harekete geçerken; Akif de çaresizce borçlarıyla mücadele etmek durumundadır. Gönül, Şengül'ün Asiyeler için yaptığı sinsi planı tersine çevirmek isterken, Sevgi Teyze de hiç beklemediği bir anda geçmişten gelen pişmanlığıyla karşı karşıya kalır. Şengül'ün yaptıklarına dayanamayan Ömer'in yaptığı hamle ise, herkesi şoke eder.
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