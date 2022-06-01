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Haberler Sarmaşık Doğal tedavi kaynağı çörek otu yağı

Doğal tedavi kaynağı çörek otu yağı

1.6.2022

Doğal tedavi kaynağı çörek otu yağı

ÇÖREK otu yağı cilde, saça, mideye mucizevi faydalarıyla biliniyor. Çörek otu yağı iltihapların tedavisinde kullanılır, saç dökülmelerini azaltır ve saç çıkartmayı sağlar. Bronşları temizler ve öksürüğe faydalıdır. Romatizmaya ve eklem ağrıları tedavilerinde kullanılır. Kabızlığa faydası vardır. Hemoroide de iyi gelir. Kan akışını hızlandırır ayrıca kalp sağlığına faydalıdır. Cildin nemini dengede tutarak kurumasını önler. Ciltteki çatlakların azalmasına sebep olur. Kaşıntılı ve ağrılı olabilen sedef hastalığının semptomların azalmasında etkilidir.

HİNDİSTAN CEVİZİ, AĞIZ SAĞLIĞINI KORUYOR
HİNDİSTAN cevizinin, gözdeki hastalıklara karşı önemli bir etki sağladığı biliniyor. Gözleri kuvvetlendiren Hindistan cevizi, kataraktı olan kişilere önerilir. Hindistan cevizi aynı zamanda kansere karşı da koruyucudur. Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan Hindistan cevizi, ağız ve diş sağlığını da korur.

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