Karaciğerin dostu kanserin düşmanı

Enginar, sağlık açısından çok faydası olduğu bilinen bir sebze. Pişirilme ve yemek çeşitliliği açısından da çok çeşitli alternatifleri olan enginar fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve çinko açısından oldukça zengin. A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri bulunduran enginarın içeriğinde yüksek oranda protein yer almakta. Kalp kasını da güçlendiren enginar, kalbin de rahat çalışmasını sağlıyor.

Demir eksikliğinin giderilmesinde önemli rol oynayan enginarın ana bileşeni ile yapılan çalışmalarda kanserli hücrelere etkili olduğunu görüldü. Papatyagiller ailesine mensup olan enginar, güçlü bir antioksidan olduğu için vücudu kansere karşı koruduğu düşünülüyor. Enginar, tüm sebzeler arasında antioksidan bakımından en zenginidir.

TANSİYONU DÜZENLİYOR

Özellikle enginar yaprağı kolesterol seviyelerinin dengelemesine yardım eder. 700'den fazla kişiyle yapılan araştırmaya göre, 5-13 hafta boyunca enginar yaprağı özü verilen kişilerde kötü kolesterolün (LDL) düştüğü saptanmış. Yine başka bir araştırmada ise LDL kolesterolde yüzde 30, trigliserid oranında yüzde 22 düşüş olduğu belirtilmiş. Enginar ekstraktının iyi kolesterolü (HDL) yükselteceğine dair bir iddia da mevcut. Enginar, luteolin adlı antioksidan sayesinde kolesterolü önlemede önemli rol oynar. Enginarın yaprağındaki bileşenler ise genel kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olur. Araştırmalar enginarın içerdiği potasyum sayesinde tansiyonu düzenlemede etkili olduğunu gösteriyor.

BAĞIŞIKLIĞA KATKI SAĞLAR

ENGİNAR, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek, vücudumuzun serbest radikallere karşı savaşmasına yardımcı olur.

YENİLENMEYE KATKI

Enginar denince akla bu lezzetli sebzenin karaciğere olan faydaları gelir. Enginar yaprağı özü karaciğeri koruyarak, karaciğerin yenilenmesini sağlayabilir. Ayrıca karaciğerden zararlı toksinler atılmasına yardımcı olan safra üretimini artırır. Lif zengini enginar, bağırsak dostu bakterilerin artmasını sağlayarak kolon kanseri riskini düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca kabızlık ve ishal gibi sorunları da engelleyerek sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler.

SİNDİRİMİ DÜZENLİYOR

Mide bulantısı, mide ekşimesi ve şişkinlik gibi sindirim problemlerinin giderilmesinde etkili olabilir. Huzursuz bağırsak sendromu olarak da bilinen irritabl bağırsak sendromu; karın ağrısı, kramp, ishal, şişkinlik, kabızlık gibi sorunları ortaya çıkaran bir sindirim sistemi hastalığıdır. Enginarda bulunan bazı bileşiklerin İBS'de yaşanan kas spazmlarını durdurmaya, bağırsak bakterilerini dengelemeye, inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Araştırmalar, enginar özünün alfa-glukosidaz aktivitesini azalttığı, bu sayede kan şekerini düşürdüğü belirtiyor.

ECZANE RAFLARINA TAŞINABİLİR

Doğal endemik bitkiler üzerinde birbirinden ilginç çalışmaları ve ilginç buluşları ile gündeme gelen HBX Ar-Ge şimdi de sakız enginarı üzerindeki çalışmasının sonuçlarını açıkladı. ADÜ Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX AR-GE (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Merkezi Koordinatörü Hakan Başlık, bugüne kadar hem damak tadı hem de besin olarak tüketildiğinde sağlık açısından ciddi faydaları olan enginarın eczane raflarına taşınabileceğini söyledi.