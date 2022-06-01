Osman Bey düşmanlarına büyük oyun kuruyor

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam 20.00'da ekrana gelecek 96'ncı bölümüyle nefesleri kesecek. 'Kuruluş Osman'da Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlerken Osman Bey hem düşmanlarını alt edecek hem de Yenişehir fethinin önünü açacak büyük bir oyun kurmaktadır. Osman Bey ve Çobanoğlu Ali Bey arasındaki gerilim devam etmektedir. Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlemektedir. Romanos ve Cebe'nin sıradaki oyunu ne olacaktır? Osman Bey kendisine oynanan oyunun farkındadır. Turgut Bey'in iyileşmesiyle o da kendi oyununu kuracaktır. Osman Bey'in düşmanlarını alt edecek yeni oyunu ne olacak?

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