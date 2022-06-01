Son dönemin Rap müzikteki başarılı isimlerinden Sefo, geçtiğimiz günlerde İzmirli dinleyicilerle buluştu.

700 KİŞİ EŞLİK ETTİ

Bayraklı Tac Mahal Club'da sahneye çıkan genç rapçi, büyük bir kalabalığa ve hayran kitlesine hitap etti. Mekanı dolduran yaklaşık 700 kişi, Sefo'nun parçalarına hep bir ağızdan eşlik edip telefonla çekti. Öte yandan şarkı aralarında ise izleyiciler aynı ilgiyi göstermedi. 700 kişilik büyük bir kalabalıktan alkışların az gelmesine dayanamayıp şaka yoluyla sitem eden Sefo, "Ya bu kadar yormayın kendinizi. Zahmet edip alkışlamanıza gerek yok gerçekten. Zaten şurada birkaç kişi yetiyor" diyerek espriyi patlattı

ERCAN AKGÜN