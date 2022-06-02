Bayraklı ‘Homeros Festivali’ne hazır

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek 1. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/ Sanat Festivali'nde hazırlıklar tamamlandı. 3-4-5 Haziran'daki festivale yerli-yabancı birçok şair, yazar ile edebiyat dünyasının tanınmış isimleri katılacak. Festivalin onur konukları, dünyaca ünlü Şair Adonis ve Özdemir İnce olacak.

'HERKESİ BEKLİYORUZ'

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Tarihiyle bütünleşen önemli bir Edebiyat/ Sanat kenti yaratmak için attığımız adımlardan biri olan festivalimize herkesi bekliyoruz" dedi. 3 Haziran'daki açılış Galası, Smyrna Antik Kenti'nde yapılacak. Dans gösterileri, şiirler ve açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinliklerin galasında ünlü sanatçı Fuat Saka konser verecek ve 'Nazım Şarkılarıyla' açılış etkinliği taçlanacak. Festivalin oturum ve etkinlikleri ise 4-5 Haziran tarihlerinde Tepekule Kongre Merkezi'nde yapılacak. Folkart Galeri Koleksiyonu Adonis El Yazmaları ve Habip Aydoğdu Resim Sergisi de Tepekule Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşacak.