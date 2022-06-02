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Haberler Sarmaşık Şenlikte enerji depoladılar

Şenlikte enerji depoladılar

2.6.2022

Şenlikte enerji depoladılar

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 26 etkinlik ve 10 konserden oluşan bir bahar şenliğine imza attı, öğrencilerine finaller öncesi coşku dolu iki gün yaşattı. Şenlikte dans gösterileri, yarışmalar, turnuvalar, atölye çalışmaları, sergiler ve oyun istasyonlarında gönüllerince zaman geçiren gençler, enerji depoladı. Şenlik, üniversitenin Balçova kampüsünde gerçekleşti.

RENKLERİNİZ KONUŞSUN
'RENKLERİNİZ konuşsun' sloganıyla düzenlenen şenlikte; spor, sanat, müzik ve yarışma heyecanı bir arada yaşandı. DJ performansları ve modern dans gösteriyle coşkunun hiç düşmediği şenlikte; İEÜ Müzisyenler Kulübünün gerçekleştirdiği konserlerin yanı sıra Grup Turuncu, ünlü müzisyen Sinan Efe Aksoy ve Stalkband Grubu da başarılı sahne performanslarıyla katılımcılardan tam not aldı. Şenliğe, İEÜ öğrenci ve mezunlarından oluşan 10 bini aşkın kişi katıldı. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, sürpriz etkenliklerle hep birlikte eğlendiklerini belirterek, "Finaller öncesinde gençlerimiz bol bol stres attı, enerji depoladı" diye konuştu.

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