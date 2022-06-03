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Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman açık ara zirvede!

Kuruluş Osman açık ara zirvede!

3.6.2022

Kuruluş Osman açık ara zirvede!
EKRANLARIN en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 96'ncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman 96. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,10 izlenme oranı ve %25,21 izlenme payı, AB'de %6,54 izlenme oranı ve %21,29 izlenme payı 20+ABC1'de %8,05 izlenme oranı ve %23,70 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. #TürkTeslimOlmaz etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.
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