  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Menderes’te doğayla iç içe festival

Menderes’te doğayla iç içe festival

3.6.2022

Menderes’te doğayla iç içe festival
MENDERES Belediyesi, 4-5 Haziran tarihlerinde Menderes Tekeli'de 2. Menderes Doğa Oyunları Festivali düzenliyor. Vatandaşları etkinliğe davet eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Etkinliğimizi, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda 2 güne çıkarma kararı aldık" dedi. 4 Haziran 17.00'de DJ gösterisi ve ATV, cross motor ve paramotor Show gösterileriyle başlayacak festival, Özge Demirel'in performansıyla devam edecek. Cumartesi programının sürprizi ise pop müziğinin duayen isimlerinden Zeynep Dizdar olacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA