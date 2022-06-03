Menderes’te doğayla iç içe festival

MENDERES Belediyesi, 4-5 Haziran tarihlerinde Menderes Tekeli'de 2. Menderes Doğa Oyunları Festivali düzenliyor. Vatandaşları etkinliğe davet eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Etkinliğimizi, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda 2 güne çıkarma kararı aldık" dedi. 4 Haziran 17.00'de DJ gösterisi ve ATV, cross motor ve paramotor Show gösterileriyle başlayacak festival, Özge Demirel'in performansıyla devam edecek. Cumartesi programının sürprizi ise pop müziğinin duayen isimlerinden Zeynep Dizdar olacak.