Menderes’te doğayla iç içe festival

MENDERES Belediyesi, 4-5 Haziran tarihlerinde Menderes Tekeli'de 2. Menderes Doğa Oyunları Festivali düzenliyor. Vatandaşları etkinliğe davet eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Etkinliğimizi, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda 2 güne çıkarma kararı aldık" dedi. 4 Haziran 17.00'de DJ gösterisi ve ATV, cross motor ve paramotor Show gösterileriyle başlayacak festival, Özge Demirel'in performansıyla devam edecek. Cumartesi programının sürprizi ise pop müziğinin duayen isimlerinden Zeynep Dizdar olacak.

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