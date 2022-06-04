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Haberler Sarmaşık En çok Derya Uluğ’u dinledik

En çok Derya Uluğ’u dinledik

4.6.2022

En çok Derya Uluğ’u dinledik

DİJİTAL müzik platformu Muud, Mayıs ayında en çok dinlenenler listesini açıkladı. Yerli sanatçılar sıralamasında Derya Uluğ zirvenin sahibiyken, yerli albümler listesinde Çakal'ın Paradoks albümü ilk sırada yer aldı. Yabancı sanatçılarda Harry Styles birinci oldu.

MAYIS AYININ 'EN'LERİ AÇIKLANDI
POP müziğinin önemli isimlerinden Derya Uluğ, Mayıs ayında en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Semicenk ve Funda Arar'ın birlikte seslendirdiği 'Al Sevgilim' parçası ise yerli single listesinde en çok dinlenen şarkı olarak kayıtlara geçti. Yabancı şarkılar kategorisinde Harry Styles - As It Was şarkısı zirveye ulaştı. Harry Styles, yabancı sanatçılar sıralamasında da en çok dinlenen sanatçı oldu.

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