Maydanozun 10 faydası

4 mevsim kolaylıkla ulaşılabilen maydanoz, dünyadaki en zengin C vitamini, kalsiyum, demir ve A vitamini kaynaklarındandır. Günlük C vitamini ihtiyacını, A vitamininin yüzde 60'ını ve kalsiyumun yüzde 31'ini karşılamak için 50 gram taze maydanoz tüketmek yeterlidir.

1- BÖBREK TAŞI RİSKİNİ AZALTIR

Maydanoz hem idrarın pH'ını yükseltir hem de böbreklerde ürolitiyazis olarak bilinen ve böbrek taşlarına yol açan ürik asit kristalleşmelerini önler.

2- TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Nitrat bakımından zengin maydanoz, kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

Ayrıca maydanozdaki B vitamini, damarları gevşetir.

3- KALP VE DAMARLARI KORUR

Kan damarlarını genişletici etkisinin yanı sıra, C vitamini ve A vitamini bakımından zenginliği, kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur. Kanda yüksek düzeydeki homosisteini düşürerek kalp krizi riskini azaltır.

4- KANSIZLIĞI ÖNLER

Demir ve C vitamini yönünden zengin olması ile kansızlığın tedavisine yardımcı olarak vücuda daha fazla güç ve zindelik kazandırır.

5- YARALARI HIZLI İYİLEŞTİRİR

Maydanoz, pıhtılaşma vitamini olarak da adlandırılan K vitaminini yüksek oranda içerir.

Bu vitamin yara iyileşmesine yardımcı olur.

6- KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Maydanozdaki folik asit, kanser riskini azaltır. Folatın DNA'nın sentezine, onarımına ve işlevine katılması nedeniyle kanseri önlemeye yardımcı olabileceği gösterilmiştir.

7- KEMİK ERİMESİNİ GECİKTİRİR

Maydanozdaki K vitamini, kemiği kalınlaştırmak için kemik hücrelerini uyarır. Kalsiyum, fosfor ve magnezyum içeriğiyle maydanoz, kemik dostudur.

8- GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Maydanozda neredeyse bir miligram A vitamini bulunması, makula dejenerasyonunu ve diğer göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

9- DUYGUSAL SAĞLIĞI İYİLEŞTİRİR

Maydanozda, mutluluk ve duygusal sağlıkla ilgili melatonin ve serotonin sentezinde yer alan B3 vitamininin varlığı öne çıkmaktadır.

10- ÖDEMİ UZAKLAŞTIRIR

Selülit, bacak şişmesi, ödem ve hafif kalp veya böbrek yetmezliği olan obez kişiler, maydanozun idrar söktürücü etkisinden rahatlıkla yararlanabilir.

SERİNLETEN ŞİFALI TARİF

Maydanozla yapılan yeşil meyve suyu, cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olan, sıvı tutulmasıyla mücadele eden ve kilo verme diyetlerine yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir.

MALZEMESİ:

■ 8-10 dal maydanoz ■ Yarım yeşil elma ■ Yarım salatalık ■ Yarım limonun suyu ■ Bir litre su Hazırlanışı: Tüm malzemeleri karıştırıp süzmeden, gün boyu için.