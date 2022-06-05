Yazın tüketilebilecek 5 süper sebze

İÇERDİĞİ vitamin ve minerallerle yaz aylarında vücudu diri tutan 5 mucizevi sebzeyi sofranızdan eksik etmeyin:

ENGİNAR: Karaciğer dostu enginar vitamin ve mineral yoğunluğu ve anti toksin özelliği ile destek tedavi olarak öneriliyor. Mide ve sindirim sistemi dezenfektanı olarak da bilinen enginar, kalp hastalıklarında, romatizma ve gut, safra kesesi rahatsızlıklarında faydalıdır.

BEZELYE: Protein, lif ve nişasta açısından zengin bir sebzedir. A, C ve B vitaminlerinin yanı sıra demir, potasyum ve fosfor gibi mineralleri de içinde barındırır.

BAKLA: Protein ve vitaminler açısından son derece zengin bir sebze olan baklanın kurusu tazesine göre daha besleyicidir. Kuru baklanın 100 gramında yaklaşık 25 gr. protein, 60 gr. karbonhidrat vardır. Ayrıca B1, B2, B6 ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve magnezyum açısından zengindir.

ISPANAK: Demir deposu ıspanak A, B, C ve E vitaminlerinden, magnezyum, fosfor ve iyot mineralleri ve protein açısından da çok zengin bir sebzedir. Vücudun direncini arttırır, özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı koruyucudur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Ispanağı yaz aylarında salata olarak tüketebilirsiniz.

HAVUÇ: Salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde ayrıca taze sıkılmış sebze suyu olarak kullanılabilir. Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Son yıllarda erken bunama, kap krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlanmıştır.