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Haberler Sarmaşık İzmir’de sinema için iş birliği

İzmir’de sinema için iş birliği

Öğrenciler, sektör profesyonelleri ile bir araya gelebilecekleri farklı danışmanlık hizmetleri için İzmir Sinema Ofisi ekibi ile görüştü.

7.6.2022

İzmir’de sinema için iş birliği

YAŞAR Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü, bölüm öğrencilerini sektöre hazırlamak adına İzmir Sinema Ofisi iş birliğine imza attı.

PROJELER HAZIRLADILAR
BAĞIMSIZ Film Yapımcıları için İş Planı dersi çerçevesinde, öğrenciler, 9 film projesi hazırlayarak kurum temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan jürinin karşısına çıkarken birinci seçilen projeye ise İzmir Sinema Ofisi Kısa Film Yapım Danışmanlığı Ödülü verildi. Yönetmen ve yapımcıdan oluşan 2 kişilik öğrenci grupları halinde sunum yapılırken değerlendirme sonucunda, Barış Kösem ve Aleyna Songelen'den oluşan ekip İzmir Sinema Ofisi tarafından sağlanacak Kısa Film Yapım Danışmanlığı Destek Ödülünü kazandı. Proje sahibi diğer öğrenciler de farklı danışmanlık hizmetleri için İzmir Sinema Ofisi ekibi ile görüştü.

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