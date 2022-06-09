35. Uluslararası İzmir Festivali’ne görkemli açılış

İZMİR Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 35. Uluslararası İzmir Festivali, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseriyle başladı. 20 Temmuz'a kadar devam edecek festivalin açılışı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şef Gürer Aykal yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), solist ve keman sanatçısı Cihat Aşkın ile İzmirli besteci Ahmed Adnan Saygun'un 3 Numaralı Senfonisi Op. 39 ile Hasan Uçarsu'nun İzmir için yazdığı İzmir Güzel İzmir adlı eserlerini seslendirdi. Aşkın, konserde Mozart'ın 5 Numaralı Keman Konçertosu'nu da seslendirdi.

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