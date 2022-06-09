Fıstık kalbi koruyor

GENELDE bitkisel protein kaynağı olarak kabul edilen fıstık türleri, aynı zamanda sağlıklı yağlar için çok önemli bir kaynak. Son olarak yapılan bir araştırma, bu özelliğinden dolayı fıstıkların kalp hastalıklarına da iyi geldiğini ortaya koydu.

FISTIK türleri omega-9 bakımından zengin olmakla birlikte, büyük miktarlarda omega-6 ve omega-3 bulunduruyor. Birçok fıstık türü lifler, kalsiyum, magnezyum, selenyum, diğer mineraller, vitaminler ve antioksidan kimyasallar için güçlü kaynak olarak niteleniyor.