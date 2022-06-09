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Kenan Doğulu'nun şükürlü konseri

KÜLTÜRPARK Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen yaz konserlerinde, sahne sırası bu kez Kenan Doğulu'daydı.

9.6.2022

Kenan Doğulu’nun şükürlü konseri
KERKİ Solfej Organizasyon tarafından gerçekleştirilen etkinliği haftalardır bekleyen binlerce kişi, uzun kuyruklar sonucu alana geçebildi. Ünlü popçu, "Bir yaza daha girebilmenin keyifli bir mutluluğu içerisindeyiz. Herkes her an sağlıklı olabildiği için şükretmeli. Sizlere bu akşam deşarj olabileceğiniz, eğleneceğiniz, zaman zaman hüzünleneceğiniz bir repertuar hazırladık" dedi. Her konserinde olduğu gibi ağabeyi Ozan Doğulu da orkestradaki yerini alarak kardeşiyle birlikte İzmir mesaisi yaptı. ■ ERCAN AKGÜN
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