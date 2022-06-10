Oyuncu Merve Boluğur, sürpriz bir kararla müziğe yöneldiğini duyurmuştu. Boluğur, sözlerini kendisinin yazdığı şarkısını müzikseverlerle paylaştı. 'Şşşşttt' şarkısı ile magazin gündemine bomba gibi düşen Boluğur, yeni şarkısını Instagram'da da yayınladı. Şarkısını paylaştığı anda gündem olan oyuncu hakkında binlerce paylaşım yapıldı. Merve Boluğur'un şarkısı duyanlar eski eşi Murat Dalkılıç'a da göndermeler de bulundu.

YENİ BİR BANU ALKAN DOĞUYOR

İşte o mesajlardan bazıları: ● Bu ülke koronayı atlattı, bunu mu atlatamayacak sanıyorsunuz? ● Yeni bir Banu Alkan doğuyor. ● Dayanamam buna! ● Çok yazık, bu kıza üzülüyorum. ● Dalga geçiyor herhalde. ● Kulaklarımıza yazık! ● Kulaklarım kanadı. ● Gaza getirmeyin, Allah korusun yenisini çıkarmaya kalkar. ● Şaka mı? ● Yol yakınken vazgeç bu sevdadan! ● 'Çikita Muz' (Ajdar) geldi aklıma! ● Seni hiç mi uyaran yok? İyiliğini isteyen, 'Olmadı' diyen kimsen mi kalmadı? ● Murat Dalkılıç'tan sonra kendine gelemedi. ● Merve Boluğur mental sağlığımdan bir tık daha kötü bir şarkı yapmış kutluyorum kendisini. ● Bir an önce şarkıcılığı da bırak. ● Dayanamadım kapattım valla.