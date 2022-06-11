1800 yıllık tiyatroda filarmoni konseri

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda, Orkestra Akademik Başkent'in filarmoni orkestrası konser verdi. 1800 yıllık antik tiyatroda konseri organize eden Pamukkale Filarmoni Derneği Başkanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, "Tamamen doğal sahneyi kullanıyoruz. Elektronik cihazlar yok. Antik tiyatroyu çıplak şekilde kullanarak, müthiş etkinlik yapıldı. Denizli'yi sadece termal ve doğa turizmiyle değil müzik ve sanat turizmiyle de dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi. Şef Prof. Dr. Orhun Orhon'un yönetimindeki konserde, enstrümanlara solist Özgecan Günöz de eşlik etti. Filarmoni orkestrasının ses sistemlerini kullanılmadan, akustik olarak verdiği klasik müzik dinletisi, dinleyenlere keyifler anlar yaşattı.

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