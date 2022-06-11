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Haberler Sarmaşık Simge Sağın rüzgarı esti

Simge Sağın rüzgarı esti

Güzel popçu Simge Sağın’ın konserine binlerce vatandaş katıldı. Sağın dansları ve şarkılarıyla geceye damga vurdu.

11.6.2022

Simge Sağın rüzgarı esti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 31. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivalinde ünlü pop yıldızı Simge Sağın sahne aldı. 31. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali renkli görüntülere sahne oldu.


Bandırmalıların büyük ilgi gösterdiği konserde Sağın, sevilen şarkılarını etkinliğe katılanlarla seslendirdi.

TEMPO KESİLMEDİ
Simge Sağın, Eypio ve Yüksek Sadakat'in performansları Bandırma'da festival havası estirdi. Ünlü popçu Simge Sağın'ın konserine binlerce vatandaş katıldı. Ünlü müzisyen Sağın, şarkılarıyla ve danslarıyla festivale katılanlara eğlenceli bir konser verirken etkinliğe de damga vuran isim oldu. Sağın, yaz aylarında da konser temposuna devam edecek. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, konserde ünlü pop yıldızı Simge Sağın'a günün anlam ve önemine binaen teşekkür etti ve plaket çiçek takdimi yaptı.

■ SERHAT ŞENKÖKCÜ

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